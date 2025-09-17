Дания приобретет высокоточное дальнобойное оружие
Дания приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса действия после многолетних сокращений военного бюджета, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет для Европы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила премьер-министр Метте Фредериксен, ее заявление приводит агентство Reuters.
В этом году Дания увеличила военный бюджет, чтобы устранить острые недостатки, возникшие после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
"Нет сомнений, что Россия будет угрозой для Европы и Дании в течение многих лет", – заявила Фредериксен журналистам в среду, добавив, что непосредственной угрозы нападения на Данию нет.
По словам министра обороны Троельса Лунда Поульсена, закупка может включать ракеты и дроны, способные поражать цели на территории врага.
Он не сообщил, сколько правительство потратит на эти меры, и не указал, какое именно вооружение будет приобретено.
На прошлой неделе Дания заявила, что потратит 58 миллиардов датских крон ($9,2 млрд) на европейские системы противовоздушной обороны, что является крупнейшей закупкой вооружения в истории страны.
Война в Украине "демонстрирует важность наличия возможности наносить ответный удар или глубокий удар, а также наличия интегрированной многоуровневой противовоздушной обороны вместе с наземной противовоздушной обороной", – заявил Поульсен.
Напомним, датский премьер-министр Метте Фредериксен в феврале заявила, что Дания выделит дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) на оборонные расходы в течение следующих двух лет.