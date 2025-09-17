У Франції чоловік надіслав депутатам 600 презервативів, аби вони "не розмножувались"

Мешканець міста Лодев на півдні Франції Пʼєр Гіро, відомий під онлайн-псевдонімом "Пʼєро де Зіго", надіслав депутатам 600 презервативів, щоб "вони не розмножувалися".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Чоловік 11 вересня відправив посилку з презервативами на адресу Національної асамблеї Франції, пояснивши, що хотів таким чином висловити обурення парламентськими дискусіями.

"Рівень Асамблеї з кожними законодавчими виборами все більше падає, зараз ми вже не те що на рівні – ми в канаві", – сказав "Пʼєро де Зіго".

Чоловік розповів, що має на увазі бійки між депутатами та взаємні образи, а також незадовільну якість парламентської дискусії, де складні проблеми надмірно спрощуються.

"Пʼєро де Зіго" визнає, "що не всі такі, я узагальнюю, але значна частина саме така". Наразі невідомо, як саме у Національній асамблеї відреагували на пакунок з презервативами.

Цей мешканець Лодева вже не вперше вдається до подібних акцій. Натхненний відомим французьким коміком Колюшем, він кілька разів невдало балотувався в народні депутати.

У 2016 році "Пʼєро де Зіго" влаштував ще одну акцію, під час якої "законсервував останні подихи соціалізму" в Парижі на вулиці Сольферіно, де розташовувалась колишня штаб-квартира Соціалістичної партії Франції.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Словаччини хоче використати 1000 презервативів, закуплених за 1990 євро, для популяризації армії та набору нових членів до війська.

Торік міська влада Дімена, що в центральній частині Нідерландів, переважно більшістю голосів підтримала ініціативу з безкоштовної роздачі презервативів місцевим мешканцям.