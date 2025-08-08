Міноборони Словаччини замовило тисячу презервативів для залучення нових членів

Міністерство оборони Словаччини хоче використати 1000 презервативів, закуплених за 1 990 євро, для популяризації армії та набору нових членів до війська.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Novinky.

Презервативи роздаватимуть на фестивалі Lovestream, який проходить з 15 по 17 серпня в Братиславі.

Розповсюдження презервативів є поширеною практикою в арміях країн-членів НАТО, стверджує керівництво Збройних сил Словаччини.

"Це не тільки інструмент профілактики здоров'я, але і рекламний та освітній елемент", – йдеться в письмовій заяві пресслужби Міністерства оборони.

"У багатьох країнах презервативи роздають не тільки військовослужбовцям, а й населенню під час призовних кампаній та інформаційних заходів", – додали у пресслужбі.

У міністерстві підкреслили, що в більшості армій НАТО презервативи є частиною медичного обладнання, посібників для місій та рекламних матеріалів. "Це поширена практика в таких розвинених країнах, як США, Німеччина, Канада, Франція та Велика Британія. Навіть Організація Об'єднаних Націй закуповує їх для миротворчих місій по всьому світу", – зазначили в пресслужбі.

Армія прокоментувала ініціативу з оптимізмом, написавши, що "жодна гума не схожа на гуму". "Кажуть, що солдати обгумовані, вони виконують накази і не думають. І все ж, солдати проходять складний процес відбору, перш ніж бути прийнятими, вони повинні бути освіченими і повинні продовжувати навчатися. Вони експлуатують складні системи озброєння, спілкуються кількома мовами і працюють в міжнародних структурах військового командування і контролю", – пишуть в армії.

Солдати підкреслили, що в першу чергу захищають Словацьку Республіку. "Знаєте, що вас захищає? Звичайний гумовий презерватив", – додали військові, нагадавши, що презервативи роздавали солдатам під час Першої світової війни, а також забезпечували ними жителів міст, розташованих поблизу поля бою. "Гумка також добре зарекомендувала себе як чохол для ствола зброї – від вологи і пилу, як водонепроникний пакет для невеликого спорядження і як імпровізований контейнер для води", – підсумували в словацькій армії.

Нагадаємо, торік міська влада Дімена, що в центральній частині Нідерландів, переважно більшістю голосів підтримала ініціативу з безкоштовної роздачі презервативів місцевим мешканцям.

Подібні ініціативи існують і в інших європейських країнах. У Люксембургу, приміром, з минулого року можна отримати повну компенсацію на вартість більшості контрацептивів.