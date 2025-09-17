Во Франции мужчина прислал депутатам 600 презервативов, чтобы они "не размножались"

Житель города Лодев на юге Франции Пьер Гиро, известный под онлайн-псевдонимом "Пьеро де Зиго", отправил депутатам 600 презервативов, чтобы "они не размножались".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Мужчина 11 сентября отправил посылку с презервативами в адрес Национальной ассамблеи Франции, объяснив, что хотел таким образом выразить возмущение парламентскими дискуссиями.

"Уровень Ассамблеи с каждыми законодательными выборами все больше падает, сейчас мы уже не то что на уровне – мы в канаве", – сказал "Пьеро де Зиго".

Мужчина рассказал, что имеет в виду драки между депутатами и взаимные оскорбления, а также неудовлетворительное качество парламентской дискуссии, где сложные проблемы чрезмерно упрощаются.

"Пьеро де Зиго" признает, "что не все такие, я обобщаю, но значительная часть именно такая". Пока неизвестно, как именно в Национальной ассамблее отреагировали на пакет с презервативами.

Этот житель Лодева уже не впервые прибегает к подобным акциям. Вдохновленный известным французским комиком Колюшем, он несколько раз безуспешно баллотировался в народные депутаты.

В 2016 году "Пьеро де Зиго" устроил еще одну акцию, во время которой "законсервировал последние вздохи социализма" в Париже на улице Сольферино, где располагалась бывшая штаб-квартира Социалистической партии Франции.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Словакии хочет использовать 1000 презервативов, закупленных за 1990 евро, для популяризации армии и набора новых членов в войска.

В прошлом году городские власти Димена, что в центральной части Нидерландов, преимущественным большинством голосов поддержали инициативу по бесплатной раздаче презервативов местным жителям.