ЗМІ: Навроцький запропонував Німеччині угоду для отримання репарацій

Під час візиту до Берліна у вівторок польський президент Кароль Навроцький запропонував німецькому керівництву угоду, яка мала б призвести до виплат Польщі репарацій за збитки, завдані Німеччиною в роки Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це дізнався Spiegel.

За інформацією Spiegel, Навроцький намагався переконати президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в необхідності угоди щодо репарацій на переговорах.

"Якщо Німеччина виконає вимоги про репарації, то Польща зробить більше на східному фланзі НАТО", – переповіли джерела видання позицію президента Польщі.

Вони додали, що Штайнмаєр у своїй відповіді вказав на відсутність звʼязку між питанням репарацій і зміцненням східного флангу Альянсу. Президент ФРН підтвердив позицію Німеччини про те, що питання репарацій уже закрите.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Він зокрема говорив, що це необхідно для добросусідських відносин між Варшавою та Берліном.