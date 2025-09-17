СМИ: Навроцкий предложил Германии соглашение для получения репараций

Во время визита в Берлин во вторник польский президент Кароль Навроцкий предложил немецкому руководству соглашение, которое должно привести к выплатам Польше репараций за ущерб, нанесенный Германией в годы Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнал Spiegel.

По информации Spiegel, Навроцкий пытался убедить президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в необходимости соглашения о репарациях на переговорах.

"Если Германия выполнит требования о репарациях, то Польша сделает больше на восточном фланге НАТО", – пересказали источники издания позицию президента Польши.

Они добавили, что Штайнмайер в своем ответе указал на отсутствие связи между вопросом репараций и укреплением восточного фланга Альянса. Президент ФРГ подтвердил позицию Германии о том, что вопрос репараций уже закрыт.

Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Он, в частности, говорил, что это необходимо для добрососедских отношений между Варшавой и Берлином.