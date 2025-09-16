Навроцький порушив перед президентом Німеччини питання репарацій і почув відмову

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Берліна у вівторок порушив питання післявоєнних репарацій перед німецьким президентом, однак у відповідь почув, що це питання вже вирішене.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Polsat News.

За інформацією, отриманою агентством dpa, під час розмови з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Навроцький відкрито порушив питання репарацій.

"Відповідаючи на вимогу репарацій з боку президента Польщі, президент (Штайнмаєр) підкреслив, що з погляду Німеччини це питання було врегульовано на законодавчому рівні. Однак сприяння вшануванню пам'яті залишається спільною турботою", – заявила незабаром після цього речниця президента Німеччини Керстін Гаммелін.

Речниця також повідомила, що Кароль Навроцький запросив Штайнмаєра відвідати Варшаву.

"Федеральний президент подякував йому і прийняв запрошення", – повідомила Гаммелін.

Представник уряду Німеччини з питань Польщі Кнут Абрахам раніше запропонував Варшаві замість репарацій гарантії безпеки.

На початку вересня Навроцький заявляв, що для добросусідських відносин між Польщею і Німеччиною необхідно вирішити питання репарацій.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін регулярно відхиляв ці вимоги.



