Грузія не інформувала Київ про справу проти українців за нібито ввезену вибухівку – посольство

Посольство України у Грузії не отримувало від грузинської сторони офіційної інформації про звинувачення щодо двох українців, які нібито ввезли до Грузії вибухівку.

Як пише "Європейська правда", про це у посольстві повідомили у відповідь на запит "Радіо Свобода".

У посольстві зазначили, що не отримували від грузинської сторони офіційної інформації стосовно кримінальної справи проти двох громадян України, яких звинувачують у нібито ввезенні до Грузії вибухівки.

У дипмісії зазначили, що ведуть "постійний моніторинг інформації, яка поширюється у грузинських ЗМІ" у зв’язку з цією справою.

"Співробітники консульського відділу вдаються до всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з’ясування всіх обставин їхнього затримання", – додають у відповіді.

Нагадаємо, грузинська влада заявила про затримання двох громадян України за незаконне ввезення вибухівки, а далі оголосили про нібито причетність до цього Служби безпеки України.

Читайте також на цю тему Спроба держперевороту і вибухівка з України: до чого "Грузинська мрія" готує країну