Грузия не информировала Киев о деле против украинцев за якобы ввезенную взрывчатку – посольство

Посольство Украины в Грузии не получало от грузинской стороны официальной информации об обвинениях в отношении двух украинцев, которые якобы ввезли в Грузию взрывчатку.

Как пишет "Европейская правда", об этом в посольстве сообщили в ответ на запрос "Радио Свобода".

В посольстве говорят, что не получали от грузинской стороны официальной информации об уголовном деле против двух граждан Украины, которых обвиняют в якобы ввезении взрывчатки на территорию Грузии.

В дипмиссии отметили, что ведут "постоянный мониторинг информации, которая распространяется в грузинских СМИ" в связи с этим делом.

"Сотрудники консульского отдела принимают всесторонние меры, чтобы получить от грузинских правоохранительных органов разрешение на встречу с упомянутыми гражданами Украины и выяснение всех обстоятельств их задержания", – добавляют в ответе.

Напомним, грузинские власти заявили о задержании двух граждан Украины за незаконный ввоз взрывчатки, а затем объявили о якобы причастности к этому Службы безопасности Украины.

