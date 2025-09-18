Словаччина та Угорщина не скоротять імпорт енергоносіїв РФ без альтернатив

Словаччина та Угорщина заявили, що будуть чинити опір тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу, доки країни-члени Європейського Союзу не знайдуть достатніх альтернативних джерел постачання.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова міністрів країн, передає "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами 17 вересня в Братиславі, міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова заявила про "створення необхідних умов" перед тим, як її країна відмовиться від імпорту російської нафти.

"Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови – інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці", – сказала вона.

Сакова зазначила, що спочатку необхідно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів.

Вона також зазначила, що чітко висловила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня.

Сакова сказала, що представник адміністрації Трампа висловив розуміння, визнавши, що США повинні активізувати енергетичні проєкти в Європі.

А керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, своєю чергою, заявив, що його країна відхилить ініціативи ЄС, які загрожують безпеці її енергопостачання.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Трамп вже казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

ЗМІ писали, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі російською нафтою, в межах нових обмежень проти Росії.