Трамп готовий ввести серйозні санкції проти РФ, якщо це зроблять країни НАТО

Президент США Дональд Трамп готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Про це написав він у соціальній мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

"Я готовий накласти серйозні санкції на Росію, коли всі країни НАТО погодяться і зроблять те ж саме. Якщо НАТО зробить те, що я кажу, війна закінчиться швидко", – написав Трамп.

Якщо НАТО не зробить так, як хоче Трамп, то, за його словами, Альянс просто марнує свій час.

"Залученість НАТО до перемоги (України – ред.) набагато менша за стовідсоткову", – заявив американський президент.

Трамп повторив, що це війна експрезидента Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, і не згадав при цьому главу російської держави Владіміра Путіна, який розв'язав конфлікт понад три з половиною роки тому.

Американський президент Дональд Трамп напередодні вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".

Раніше в США заявили, що європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив 7 вересня, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.