Словакия и Венгрия не сократят импорт энергоносителей из РФ без альтернатив

Словакия и Венгрия заявили, что будут сопротивляться давлению со стороны президента США Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа, пока страны-члены Европейского Союза не найдут достаточных альтернативных источников поставок.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова министров стран, передает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами 17 сентября в Братиславе министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила о "создании необходимых условий" перед тем, как ее страна откажется от импорта российской нефти.

"Прежде чем мы сможем полностью взять на себя обязательства, нам нужно создать соответствующие условия – иначе мы рискуем серьезно навредить нашей промышленности и экономике", – сказала она.

Сакова отметила, что сначала необходимо создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов.

Она также отметила, что четко выразила позицию Словакии во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе.

Сакова сказала, что представитель администрации Трампа выразил понимание, признав, что США должны активизировать энергетические проекты в Европе.

А руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш, в свою очередь, заявил, что его страна отклонит инициативы ЕС, которые угрожают безопасности ее энергоснабжения.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

СМИ писали, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле российской нефтью, в рамках новых ограничений против России.