Bloomberg: ЄС обговорює санкції проти Китаю та Індії на тлі тиску Трампа

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі російською нафтою, в межах нових обмежень проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось агентство Bloomberg.

Потенційні заходи проти компаній з Китаю та Індії обговорюються в ЄС у межах 19-го пакета санкцій проти Росії, який готує Єврокомісія, кажуть джерела Bloomberg.

Подробиць, які саме компанії можуть потрапити під санкції, немає, але обговорення виникло після заклику США до європейських партнерів вжити заходів проти Пекіна та Нью-Делі, які закуповують російську нафту.

Власна пропозиція США, яка була представлена країнам "Групи семи" минулого тижня, передбачає тарифи у розмірі до 100% для Китаю та Індії. За даними Bloomberg, представники G7 найближчі тижні працюватимуть над розробкою більш детальних заходів.

Як ідеться в матеріалі, в разі ухвалення заходів проти російської нафти ЄС муситиме подолати опір деяких своїх членів, зокрема Угорщини та Словаччини, які висловлюють занепокоєння щодо витрат на перехід на альтернативні джерела постачання нафти.

За словами одного з проінформованих джерел Bloomberg, ЄС може розглянути різні заходи для усунення таких побоювань після скасування винятку для цих країн.

Водночас, як сказав агентству угорський посадовець на умовах анонімності, Будапешт сподівається, що погрози Трампа щодо санкцій проти російської нафти не будуть реалізовані.

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".