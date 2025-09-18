Зранку у четвер, 18 вересня, у Молдові на низці локацій відбуваються обшуки в осіб, пов'язаних із підкупом виборців, незаконним фінансуванням і відмиванням грошей в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

Як розповіли в поліції, слідчі, прокурори PCCOCS і бійці бригади Fulger проводять масштабні обшуки.

Вони пов’язані з фактами підкупу виборців, незаконного фінансування політичних партій, ініціативних груп і виборчих конкурентів, а також відмивання грошей, вчиненого організованою злочинною групою в особливо великих розмірах.

Більше деталей молдовські правоохоронці не навели.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

