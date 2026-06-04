Фінляндія залишила кордон з РФ закритим

Уряд Фінляндії продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією.

Про це повідомляє HS, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії повідомили, що уряд 4 червня продовжив дію рішення про закриття сухопутного кордону з Росією, яке діє з кінця 2023 року.

У фінському уряді зазначили, що ці заходи забезпечили бажаний результат – на цей час "тиск мігрантами" вдалося зупинити.

Рішення продовжать час від часу переглядати у співпраці з профільними відомствами.

Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно.

Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.