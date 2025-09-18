Утром в четверг, 18 сентября, в Молдове на ряде локаций проходят обыски у лиц, связанных с подкупом избирателей, незаконным финансированием и отмыванием денег в особо крупных размерах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Как рассказали в полиции, следователи, прокуроры PCCOCS и бойцы бригады Fulger проводят масштабные обыски.

Они связаны с фактами подкупа избирателей, незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов, а также отмывания денег, совершенного организованной преступной группой в особо крупных размерах.

Больше деталей молдавские правоохранители не привели.

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и будут определяющими для дальнейшего курса страны.

Президент Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.