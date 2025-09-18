В Естонії стартують міжнародні військові навчання "Блискавка"

В Естонії у четвер, 18 вересня, розпочинаються міжнародні військові навчання "Блискавка" (Pikne), які триватимуть два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Основна мета маневрів – відпрацювання швидкого перекидання союзницьких сил і спільного відбиття загроз.

У навчаннях беруть участь військовослужбовці Естонії, Латвії, США, Франції, Великої Британії та Канади.

За словами командира навчань полковника Янно Мярка, сили союзників відпрацюють десантні операції, стрибки з парашутом, а фінальним етапом стануть стрільби на полігонах у Нурсіпалу і Рутья.

У маневрах задіяні сухопутні, повітряні та морські підрозділи – загалом близько 3000 військовослужбовців. Навчання мають тренувально-оборонний характер, використовуються імітаційні засоби, включно з холостими патронами.

Навчання "Блискавка" демонструють готовність союзників НАТО до оборони регіону. Міжнародні бойові групи НАТО перебувають також у Латвії, Литві та Польщі. У складі бойової групи в Естонії вже беруть участь сили з Великої Британії, Франції та Ісландії.

Нагадаємо, 17 вересня у Польщі на військовому полігоні в Оржиші, розташованому приблизно за 100 кілометрів від стратегічного Сувальського коридору, розпочались великі навчання бронетанкових військ і повітряних сил під кодовою назвою "Залізна брама".

Вони є частиною широкомасштабних навчань "Залізний захисник" – найбільших військових маневрів такого типу в Польщі в 2025 році.