У Польщі почались найбільші військові навчання 2025 року

Новини — Вівторок, 2 вересня 2025, 07:30 — Марія Ємець

У Польщі розпочались найбільші для країни військові маневри серед запланованих на 2025 рік. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

1 вересня Генштаб ЗС Польщі повідомив про початок навчань Iron Defender-25, які цьогоріч є для країни найважливішими та наймасштабнішими маневрами.

Навчання будуть проводитися на суходолі, на морі та у небі, до них залучені близько 30 тисяч військових Польщі і країн-союзників та близько 600 одиниць військової техніки усіх видів військ. 

Навчання будуть проходити на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, а також поза їхніми межами. 

У Генштабі зазначили, що маневри передбачають "застосування нових ударних та розвідувальних платформ" та практичне застосування уроків російсько-української війни. 

У зв’язку з навчаннями у Польщі в попередні тижні та до кінця вересня можуть спостерігати більш помітне пересування техніки по дорогах на всій території країни. У Генштабі обіцяли організовувати пересування так, щоб якнайменше ускладнювати рух для всіх інших. 

Цьогорічні Iron Defender проходять паралельно з російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025".

У Німеччині не бачать ознак підготовки нападу РФ на НАТО під виглядом навчань "Запад".

Командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що з наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025"  в країнах Балтії та Польщі будуть зосереджені близько 40 тисяч військовослужбовців.

Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед навчаннями "Запад-2025".

Польща Розширення НАТО
