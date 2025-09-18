В Эстонии стартуют международные военные учения "Молния"

В Эстонии в четверг, 18 сентября, начинаются международные военные учения "Молния" (Pikne), которые продлятся две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Основная цель маневров – отработка быстрой переброски союзнических сил и совместного отражения угроз.

В учениях принимают участие военнослужащие Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады.

По словам командира учений полковника Янно Мярка, силы союзников отработают десантные операции, прыжки с парашютом, а финальным этапом станут стрельбы на полигонах в Нурсипалу и Рутья.

В маневрах задействованы сухопутные, воздушные и морские подразделения – всего около 3000 военнослужащих. Учения носят тренировочно-оборонительный характер, используются имитационные средства, включая холостые патроны.

Учения "Молния" демонстрируют готовность союзников НАТО к обороне региона. Международные боевые группы НАТО находятся также в Латвии, Литве и Польше. В составе боевой группы в Эстонии уже участвуют силы из Великобритании, Франции и Исландии.

Напомним, 17 сентября в Польше на военном полигоне в Оржише, расположенном примерно в 100 километрах от стратегического Сувальского коридора, начались крупные учения бронетанковых войск и воздушных сил под кодовым названием"Железные ворота".

Они являются частью широкомасштабных учений "Железный защитник" – крупнейших военных маневров такого типа в Польше в 2025 году.