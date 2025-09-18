У Швеції хочуть оскаржити вирок ексраднику з нацбезпеки, який ледь не загубив секретні документи

Шведська прокуратура планує подати апеляцію на виправдальний вирок колишньому раднику уряду з питань національної безпеки Генріку Ландергольму, якого звинувачують у недбалому поводженні з секретними документами.

Відповідну заяву шведської прокуратури наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У прокуратурі наголосили, що вважають дії колишнього посадовця "грубою недбалістю".

"Тому він повинен бути засуджений за грубу недбалість, пов'язану з секретною інформацією", – йдеться у заяві.

Ландергольма виправдали 5 вересня за звинуваченням у грубій недбалості після того, як він залишив конфіденційні документи в незамкненому сейфі в готелі.

Якби його визнали винним, він міг би бути засуджений до одного року тюремного ув'язнення.

За інформацією шведської газети Dagens Nyheter, Ландергольм поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення могла завдати шкоди безпеці Швеції.

У травні стався ще один інцидент, але вже з новим радником премʼєр-міністра Швеції з нацбезпеки. Тобіас Тиберг, який був призначений радником Ульфа Крістерссона 8 травня, подав у відставку менш ніж через добу після призначення – після того, як стало відомо про його фотографії в додатку Grindr.