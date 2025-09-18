В Швеции хотят обжаловать приговор экс-советнику по нацбезопасности, который едва не потерял секретные документы

Шведская прокуратура планирует подать апелляцию на оправдательный приговор бывшему советнику правительства по вопросам национальной безопасности Генрику Ландергольму, которого обвиняют в небрежном обращении с секретными документами.

Соответствующее заявление шведской прокуратуры приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В прокуратуре отметили, что считают действия бывшего чиновника "грубой халатностью".

"Поэтому он должен быть осужден за грубую халатность, связанную с секретной информацией", – говорится в заявлении.

Ландергольма оправдали 5 сентября по обвинению в грубой халатности после того, как он оставил конфиденциальные документы в незапертом сейфе в отеле.

Если бы его признали виновным, он мог бы быть приговорен к одному году тюремного заключения.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, Ландергольм положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения могла нанести ущерб безопасности Швеции.

В мае произошел еще один инцидент, но уже с новым советником премьер-министра Швеции по нацбезопасности. Тобиас Тиберг, который был назначен советником Ульфа Кристерссона 8 мая, подал в отставку менее чем через сутки после назначения – после того, как стало известно о его фотографиях в приложении Grindr.