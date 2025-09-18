Зеленський подякував королю Чарльзу за згадку України на зустрічі з Трампом

Український президент Володимир Зеленський подякував британському королю Чарльзу ІІІ, який згадав про важливість підтримки України під час промови на державному бенкеті за участі президента США Дональда Трампа.

Про це Зеленський написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив президент, Україна "високо цінує непохитну та принципову позицію Сполученого Королівства".

"Коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі повинні бути твердими, і Британія продовжує лідирувати у захисті свободи на багатьох фронтах. Разом ми багато чого досягли, і за підтримки волелюбних народів – Великої Британії, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо відстоювати цінності і захищати життя", – підкреслив він.

У цьому контексті Зеленський також згадав підписання закону про ратифікацію 100-річної угоди про партнерство між Сполученим Королівством та Україною.

"Вчора Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала цей історичний договір, і сьогодні я повертаю його до парламенту зі своїм підписом", – додав він.

Як відомо, король Великої Британії Чарльз ІІІ заявив про підтримку України під час державного бенкету з президентом США Дональдом Трампом.