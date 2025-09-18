Король Британії на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України

Король Великої Британії Чарльз ІІІ заявив про підтримку України під час державного обіду з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Король Британії похвалив Трампа за "особисту відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

"У той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав британський король.

Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня. Він став першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

ЗМІ писали, що візит президента США Британії може стати основою для прем'єр-міністра Кіра Стармера і його старших помічників, щоб докласти нових зусиль у переконанні глави Білого дому чинити більший тиск на Росію в прагненні до миру в Україні.