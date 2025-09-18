Зеленский поблагодарил короля Чарльза за упоминание Украины на встрече с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил британского короля Чарльза III, который вспомнил о важности поддержки Украины во время речи на государственном банкете с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил президент, Украина "высоко ценит непоколебимую и принципиальную позицию Соединенного Королевства".

"Когда тирания снова угрожает Европе, мы все должны быть твердыми, и Великобритания продолжает лидировать в защите свободы на многих фронтах. Вместе мы многого достигли, и при поддержке свободолюбивых народов – Великобритании, наших европейских партнеров и США – мы продолжаем отстаивать ценности и защищать жизни", – подчеркнул он.

В этом контексте Зеленский также упомянул подписание закона о ратификации 100-летнего соглашения о партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.

"Вчера Верховная Рада подавляющим большинством голосов поддержала этот исторический договор, и сегодня я возвращаю его в парламент со своей подписью", – добавил он.

Как известно, король Великобритании Чарльз III заявил о поддержке Украины во время государственного банкета с президентом США Дональдом Трампом.