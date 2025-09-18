У Польщі з’ясовують, чи були причетні іноземні спецслужби до крадіжки авто сім’ї Туска

У Польщі з’ясовують обставини викрадення автомобіля родини прем’єр-міністра країни Дональда Туска, зокрема можливу причетність до цього іноземних спецслужб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк, якого цитує Polsat News.

Сємоняк розповів, що справа про викрадення авто знаходиться на стадії розслідування, а служби з'ясовують детальні обставини.

"Ми знаємо лише те, що завдяки дуже ефективній дії поліції та роботі інших служб автомобіль було повернуто. Це факти. Поліція, Служба охорони президента та Агентство внутрішньої безпеки працюють над тим, щоб з'ясувати всі аспекти цієї справи, зв'язки між особами", – зазначив він.

За його словами, "у таких ситуаціях ми завжди припускаємо, що найгірший сценарій може бути правдивим".

"Це стосується різних пожеж. Були акти диверсій, наслідком яких стали великі пожежі, і ми з'ясували, хто, що, де і як, наприклад, пожежа в торговому центрі на вулиці Маривільській, тож якщо раптом такої ночі викрадають автомобіль, що належить прем'єр-міністру, якщо через кілька днів над Бельведером та іншими урядовими будівлями літають дрони, то ми мусимо припускати, і так діє в таких випадках Агенція внутрішньої безпеки", – зазначив Сємоняк.

На запитання, чи перевіряють можливу участь у злочині іноземних служб, він відповів, що "звичайно, так".

Нагадаємо, 10 вересня поліцейські з KWP у Гданську знайшли автомобіль Lexus, який належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска, через кілька годин після того, як було заявлено про його викрадення, на одній з автостоянок у Гданську.

13 вересня в аеропорту Гданська затримали чоловіка, якого підозрюють в крадіжці. 41-річного мешканця Сопота звинувачують у крадіжці з проникненням.