В Польше выясняют, были ли причастны иностранные спецслужбы к краже авто семьи Туска

В Польше выясняют обстоятельства угона автомобиля семьи премьер-министра страны Дональда Туска, в частности возможную причастность к этому иностранных спецслужб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, которого цитирует Polsat News.

Семоняк рассказал, что дело об угоне авто находится на стадии расследования, а службы выясняют подробные обстоятельства.

"Мы знаем лишь то, что благодаря очень эффективному действию полиции и работе других служб автомобиль был возвращен. Это факты. Полиция, Служба охраны президента и Агентство внутренней безопасности работают над тем, чтобы выяснить все аспекты этого дела, связи между лицами", – отметил он.

По его словам, "в таких ситуациях мы всегда предполагаем, что худший сценарий может быть правдивым".

"Это касается различных пожаров. Были акты диверсий, следствием которых стали крупные пожары, и мы выяснили, кто, что, где и как, например, пожар в торговом центре на Маривильской, поэтому если вдруг в такую ночь угоняют автомобиль, принадлежащий премьер-министру, если через несколько дней над Бельведером и другими правительственными зданиями летают дроны, то мы должны предполагать, и так действует в таких случаях Агентство внутренней безопасности", – отметил Семоняк.

На вопрос, проверяют ли возможное участие в преступлении иностранных служб, он ответил, что "конечно, да".

Напомним, 10 сентября полицейские из KWP в Гданьске нашли автомобиль Lexus, принадлежащий семье премьер-министра Дональда Туска, через несколько часов после того, как было заявлено о его похищении, на одной из автостоянок в Гданьске.

13 сентября в аэропорту Гданьска задержали мужчину, которого подозревают в краже. 41-летнего жителя Сопота обвиняют в краже с проникновением.