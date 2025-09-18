Німецька "подруга Путіна" шукає нову назву своїй партії – без власного імені

Популістський "Альянс Сари Вагенкнехт" (АСВ), названий ім’ям своєї засновниці, нібито має вже три тисячі пропозицій щодо перейменування після того, як Вагенкнехт анонсувала зміну назви партії так, щоб вона не була "іменною".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У середині серпня партія Вагенкнехт закликала своїх прихильників надсилати ідеї щодо перейменування, сфокусовані на теперішній німецькій абревіатурі BSW. За словами генерального секретаря партії Крістіана Лейє, з того часу їм надіслали понад три тисячі пропозицій.

Лейє не став називати жодних прикладів, але зазначив, що у всіх них "проглядається спільна тенденція" і багато пропозицій "відображають прагнення наголосити, що АСВ є політсилою, яка ставить у центр своєї політики працюючих людей".

Вагенкнехт ініціювала перейменування партії з міркувань, що прямий фокус на її імені може відштовхувати деяких виборців та заговорила про це ще у січні 2025 року. Водночас вона розраховує зберегти сполучення літер BSW, щоб партія лишалася впізнаваною.

У політсилі запевняють, що це не провісник відходу Вагенкнехт від справ.

Остаточне рішення щодо нової назви мають ухвалити на партійному з’їзді у грудні.

Нагадаємо, окремі німецькі політики закликали контррозвідку країни – встановити нагляд за ультралівим Альянсом Сари Вагенкнехт як політсилою, чия діяльність "спрямована проти вільного демократичного ладу".

Останні опитування свідчать, що АСВ у разі парламентських виборів отримала би біля 4% голосів і не долає прохідний бар’єр.