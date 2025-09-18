Немецкая "подруга Путина" ищет новое название для своей партии – без собственного имени

Популистский "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ), названный именем своей основательницы, якобы уже получил три тысячи предложений по переименованию после того, как Вагенкнехт анонсировала изменение названия партии, чтобы оно не было "именным".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В середине августа партия Вагенкнехт призвала своих сторонников присылать идеи по переименованию, сфокусированные на нынешней немецкой аббревиатуре BSW. По словам генерального секретаря партии Кристиана Лейе, с тех пор им прислали более трех тысяч предложений.

Лейе не стал называть никаких примеров, но отметил, что во всех них "прослеживается общая тенденция" и многие предложения "отражают стремление подчеркнуть, что АСВ является политической силой, которая ставит в центр своей политики работающих людей".

Вагенкнехт инициировала переименование партии из соображений, что прямой фокус на ее имени может отталкивать некоторых избирателей, и заговорила об этом еще в январе 2025 года. В то же время она рассчитывает сохранить сочетание букв BSW, чтобы партия сохранила узнаваемость.

В политсиле уверяют, что это не предвестник отхода Вагенкнехт от дел.

Окончательное решение о новом названии должны принять на партийном съезде в декабре.

Напомним, отдельные немецкие политики призвали контрразведку страны установить надзор за ультралевым Альянсом Сары Вагенкнехт как политической силой, чья деятельность "направлена против свободного демократического строя".

Последние опросы показывают, что АСВ в случае парламентских выборов получила бы около 4% голосов и не преодолела бы проходной барьер.