У Британії звільнили під заставу чоловіків, затриманих за зображення Трампа і Епштейна

Чотирьох чоловіків, заарештованих у Британії після того, як на Віндзорський замок спроєктували зображення Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном, звільнили під заставу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Чотирьох чоловіків затримали у вівторок увечері. Поліція повідомила, що їх звільнили під заставу до 12 грудня, поки триває розслідування "можливих правопорушень, зокрема зловмисних повідомлень та завдання незручностей громадськості".

Величезні зображення були спроєктовані з найближчого готелю, а дев’ятихвилинний ролик містив кілька світлин, на яких президент США зображений разом з Епштейном.

Останнім часом Трамп знову опинився у центрі уваги через свої зв’язки з педофілом – зокрема з’явилися заяви, що він долучився до створення книжки до 50-річчя Епштейна, який помер у 2019 році.

Політична кампанія Led By Donkeys назвала цю проєкцію "мирним протестом", а арешти – "абсурдною надмірною реакцією".

Представник організації зазначив, що вони раніше здійснили "25 чи 30 проєкцій" і жодного разу жодного члена не затримувала поліція. "Я думаю, їх заарештували за те, що вони зганьбили Дональда Трампа", – відзначив він.

Зображення були спроєктвані на тлі візиту Трампа до Британії, який було ретельно сплановано так, щоб уникнути контактів із громадськістю та можливих протестів.

Велика кількість демонстрантів зібралася у середу в центрі Лондона, щоб висловити протест проти державного візиту Трампа.