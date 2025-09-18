В Британии освободили под залог мужчин, задержанных за изображение Трампа и Эпштейна

Четырех мужчин, арестованных в Великобритании после того, как на Виндзорский замок спроецировали изображение Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном, освободили под залог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Четырех мужчин задержали во вторник вечером. Полиция сообщила, что их освободили под залог до 12 декабря, пока продолжается расследование "возможных правонарушений, в частности злонамеренных сообщений и причинения неудобств общественности".

Огромные изображения были спроецированы с ближайшего отеля, а девятиминутный ролик содержал несколько фотографий, на которых президент США изображен вместе с Эпштейном.

В последнее время Трамп снова оказался в центре внимания из-за своих связей с педофилом – в частности, появились заявления, что он присоединился к созданию книги к 50-летию Эпштейна, который умер в 2019 году.

Политическая кампания Led By Donkeys назвала эту проекцию "мирным протестом", а аресты – "абсурдной чрезмерной реакцией".

Представитель организации отметил, что они ранее осуществили "25 или 30 проекций" и ни разу ни один член не был задержан полицией. "Я думаю, их арестовали за то, что они опозорили Дональда Трампа", – отметил он.

Изображения были спроектированы на фоне визита Трампа в Великобританию, который был тщательно спланирован так, чтобы избежать контактов с общественностью и возможных протестов.

Большое количество демонстрантов собралось в среду в центре Лондона, чтобы выразить протест против государственного визита Трампа.