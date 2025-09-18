ЄС скасує мита для семи агропродуктів з Молдови

Рада ЄС ухвалила у четвер рішення про скасування митних зборів для Молдови на сім сільськогосподарських продуктів.

Про це Рада повідомила у своєму повідомленні 18 вересня, пише "Європейська правда".

Рішення стосується розширення доступу на ринок для деяких ще нелібералізованих товарів: слив, столового винограду, яблук, томатів, часнику, черешень та виноградного соку.

Дотепер ці продукти були охоплені односторонніми торговельними лібералізаційними заходами ЄС для Молдови, запровадженими в липні 2022 року у відповідь на війну Росії проти України та продовженими до 24 липня 2025 року.

Мета ЄС зараз полягає в тому, щоб перейти від цього тимчасового режиму до довгострокової рамки, яка забезпечить стабільність для економічних суб’єктів з обох сторін та стимулюватиме торговельні потоки.

Після ухвалення рішення Радою ЄС Комітет асоціації ЄС–Молдова у торговельній конфігурації має ухвалити рішення щодо зменшення та скасування мит.

У липні Молдова та Європейський Союз досягли угоди про перегляд та оновлення умов торгівлі, що дозволить молдовським виробникам експортувати більше сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Молдова разом з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року.