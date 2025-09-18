ЕС отменит пошлины для семи агропродуктов из Молдовы

Совет ЕС принял в четверг решение об отмене таможенных пошлин для Молдовы на семь сельскохозяйственных продуктов.

Об этом Совет сообщил в своем сообщении 18 сентября, пишет "Европейская правда".

Решение касается расширения доступа на рынок для некоторых еще нелиберализованных товаров: слив, столового винограда, яблок, томатов, чеснока, черешни и виноградного сока.

До сих пор эти продукты были охвачены односторонними торговыми либерализационными мерами ЕС для Молдовы, введенными в июле 2022 года в ответ на войну России против Украины и продленными до 24 июля 2025 года.

Цель ЕС сейчас состоит в том, чтобы перейти от этого временного режима к долгосрочной рамке, которая обеспечит стабильность для экономических субъектов с обеих сторон и будет стимулировать торговые потоки.

После принятия решения Советом ЕС Комитет ассоциации ЕС-Молдова в торговой конфигурации должен принять решение о снижении и отмене пошлин.

В июле Молдова и Европейский Союз достигли соглашения о пересмотре и обновлении условий торговли, что позволит молдавским производителям экспортировать больше сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Молдова вместе с Украиной присоединится к зоне роуминга ЕС с 2026 года.