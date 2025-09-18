Коаліційні партії у Литві переглянуть розподіл міністерств після консультацій з президентом

У Литві партії урядової коаліції переглянуть розподіл міністерських портфелів після консультацій з президентом Гітанасом Науседою на тлі суперечок щодо заповнення двох посад, які мають дістатися ультраправій "Зорі Німану".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коаліційні партії після розмови з президентом Науседою розглянуть інакший розподіл міністерських посад між політичними силами.

Ввечері 18 вересня відбулася зустріч Литовської соціал-демократичної партії з цього питання; рішень на ній поки не ухвалювали і наразі прогнозу щодо можливих змін немає.

"Зараз ми просто обговорюємо з правлінням, яка наша позиція… Не хочу забігати наперед, тому що далі може бути взаємодія між трьома коаліцйними партнерами, або ж двома коаліційними партнерами", – сказав після зустрічі член правління партії і депутат Робертас Каунас.

За його словами, інші партії мають обговорити питання найближчими днями.

Нагадаємо, наразі уряд прем’єрки Інги Ругінене затверджений у неповному складі – без міністрів енергетики і довкілля. Ці посади за коаліційною угодою закріплені за "Зорею Німану".

15 вересня президент Гітанас Науседа відхилив запропоновані "Зорею Німану" кандидатури, після чого лідер партії Ремігіюс Жемайтайтіс почав натякати на розпад коаліції, якщо ситуація повториться.

Ругінене допустила, що країною керуватиме уряд меншості, якщо компромісу так і не досягнуть.

