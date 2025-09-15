Президент Литви відхилив кандидатів від скандальної "Зорі Німану" до уряду

Президент Литви Гітанас Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Офіс литовського президента, пише "Європейська правда".

Як зазначено, прем’єрці Ругінене доручено представити нові кандидатури на посади міністра енергетики та міністра навколишнього середовища.

"Відхиляючи подані кандидатури, президент наголосив, що нові міністри не повинні викликати жодних сумнівів щодо їхньої рішучості та спроможності обстоювати суспільний інтерес, протистояти впливу зацікавлених груп, забезпечувати безперебійну та ефективну діяльність у сферах, які мають особливе значення для суспільства", – ідеться в заяві Офісу президента.

Минулого тижня Науседа підписав указ про склад нового уряду Інги Ругінене – було затверджено неповний склад Кабінету міністрів.

Представники "Зорі Німану"делегували Яблонскіса на посаду міністра енергетики, а Подярскіса – на посаду міністра навколишнього середовища.

26 серпня литовський Сейм затвердив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.

Того ж дня біля будівлі президентського палацу і парламенту Литви проходила акція протесту "День ганьби" – активісти обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану".

Науседа заявляв, що вважає помилкою рішення литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану", яку очолює відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс

Детальніше читайте у статті: Бомбити Київ, скасувати санкції: чому в уряді Литви готові до союзу з друзями Путіна.