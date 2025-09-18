Прем'єрка Литви допустила, що країною керуватиме уряд меншості

Призначена прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що наразі дедалі більше обговорюється сценарій появи в країні уряду меншості.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить Delfi.

Ругінене зазначила, що перспектива приходу до влади уряду меншості її не лякає.

"Сценарій уряду меншості не викликає в мене занепокоєння, тому що, згідно з положеннями програми, я справді бачу, що можлива консолідація сил...з різних питань із різними партіями", – додала вона.

Водночас Ругінене наголосила, що "завжди краще мати за собою міцну більшість".

"Дуже сподіваюся, що нинішні партнери це розуміють і зрозуміють", – сказала вона.

Минулого тижня литовський президент Гітанас Науседа відхилив кандидатури двох міністрів від партії "Зорі Німану".

У партії після цього вирішили провести засідання у вівторок, аби обрати нові кандидатури, але Науседа сказав, що відхилить і їх.

Після цього лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив про фактичний розпад коаліції.

Також партії у Литві не виключають можливості дострокових парламентських виборів.