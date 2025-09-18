Партии коалиции в Литве пересмотрят распределение министерств после консультаций с президентом

В Литве партии правительственной коалиции пересмотрят распределение министерских портфелей после консультаций с президентом Гитанасом Науседой на фоне споров о заполнении двух должностей, которые должны достаться ультраправой "Заре Немана".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Коалиционные партии после разговора с президентом Науседой рассмотрят иное распределение министерских должностей между политическими силами.

Вечером 18 сентября состоялась встреча Литовской социал-демократической партии по этому вопросу; решений на ней пока не принимали и пока прогнозов относительно возможных изменений нет.

"Сейчас мы просто обсуждаем с правлением, какова наша позиция... Не хочу забегать вперед, потому что дальше может быть взаимодействие между тремя коалиционными партнерами или двумя коалиционными партнерами", – сказал после встречи член правления партии и депутат Робертас Каунас.

По его словам, другие партии должны обсудить вопрос в ближайшие дни.

Напомним, пока правительство премьерки Инги Ругинене утверждено в неполном составе – без министров энергетики и окружающей среды. Эти должности по коалиционному соглашению закреплены за "Зарей Немана".

15 сентября президент Гитанас Науседа отклонил предложенные "Зарей Немана" кандидатуры, после чего лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис начал намекать на распад коалиции, если ситуация повторится.

Ругинене допустила, что страной будет управлять правительство меньшинства, если компромисс так и не будет достигнут.

