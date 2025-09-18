Bloomberg: в ЕС под давлением Трампа хотят ускорить отказ от российского СПГ

Европейский Союз планирует принять меры для ускорения отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) после того, как президент США Дональд Трамп призвал Брюссель ограничить покупку энергоносителей у Москвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, Европейская комиссия рассматривает возможность включения в 19-й пакет санкций против России положения о прекращении импорта всего российского СПГ раньше запланированного срока – конца 2027 года.

Также Еврокомиссия рассматривает возможность ускорить прекращение импорта сжиженного газа из России через корректировку плана RePowerEU, направленного на прекращение зависимости от российских энергоносителей, говорится в публикации.

Известно, что отказ от покупки российской нефти и газа в последние недели начал активно звучать от президента США Дональда Трампа и его администрации как предпосылка усиления санкционного давления на Россию.

Как пишет Bloomberg, эту опцию в ЕС начали рассматривать из-за того, что многие государства-члены не поддерживают другое требование администрации Трампа – тарифы против Индии и Китая, крупнейших покупателей российской нефти.

Точная дата отказа от российского СПГ будет определяться с учетом того, что во второй половине 2026 года на мировом рынке газа прогнозируется избыток спроса, поэтому прекращение импорта из России не будет таким ощутимым для ЕС.

Хотя Евросоюз резко сократил импорт российских энергоносителей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, он продолжает закупать российский СПГ.

В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал из России сжиженный газ на 4,5 млрд евро – это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году Еврокомиссия предложила проект регламента об отказе от импорта российского СПГ до конца 2027 года, который в настоящее время обсуждается Европейским парламентом и Советом ЕС.