Вірменія поки не планує проводити референдум щодо вибору між ЄС та ЄАЕС

В уряді Вірменії поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це заявив вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян, його цитує Armenpress, передає "Європейська правда".

Глава уряду зазначив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір.

Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів 4-х країн-членів ЄАЕС – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Євразійському економічному союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між ЄАЕС та Європейським Союзом.

Пашинян заявив, що країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане "неминучим".

"Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним", – додав прем’єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише "теоретичний характер".

Варто зазначити, що останнім часом країна демонструє своє зближення з Європейським Союзом. Приміром, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи "втягнути Вірменію в антиросійську орбіту" та повідомили, що знають про намір долучити її до "агресивних євроатлантичних стандартів".

Також у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу їй не бачити пільгових цін на російський газ.

Днями Росія відкликала свого посла в Вірменії для проведення консультацій у Москві через зближення країни з Європейським Союзом.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія зараз погрожує Вірменії значно відвертіше, ніж раніше, та закликав надати Єревану підтримку.