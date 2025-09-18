Укр Рус Eng

У Туреччині оштрафували Netflix за "порушення сімейних цінностей"

Новини — Четвер, 18 вересня 2025, 22:04 — Олег Павлюк

Вища рада з питань радіо і телебачення Туреччини (RTUK) у четвер оштрафувала кілька цифрових стримінгових платформ за порушення "моральних і сімейних цінностей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Під санкції RTUK потрапили зокрема Netflix, Prime Video, MUBI, Disney XD та HBO Max. З них стягнуть 3% від їхнього місячного доходу разом із штрафом у разі невидалення контенту, який визнали "непристойним".

Ідеться насамперед про фільми та серіали, в яких зображено ЛГБТ+ – турецький регулятор зобовʼязав заблокувати їх у Туреччині.

"Санкції були накладені на підставі того, що платформи порушили положення, які встановлюють, що "трансляції не можуть суперечити національним і моральним цінностям суспільства, загальній моралі та принципу захисту сім'ї" і "не можуть бути непристойними", – сказав член правління RTUK Тунчай Кесер.

Стримінгові сервіси поки що не відреагували на оголошені штрафи, але в попередніх випадках вони їх сплачували.

Останній подібний випадок стався у 2023 році, коли RTUK оштрафувала Netflix і Amazon Prime, серед інших, за нібито "пропаганду" гомосексуальності та підрив "моральних цінностей" Туреччини.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган раніше оголосив 2025 рік роком, присвяченим захисту та підтримці сімей.

