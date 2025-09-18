В Турции оштрафовали Netflix за "нарушение семейных ценностей"

Высший совет по вопросам радио и телевидения Турции (RTUK) в четверг оштрафовал несколько цифровых стриминговых платформ за нарушение "моральных и семейных ценностей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Под санкции RTUK попали, в частности, Netflix, Prime Video, MUBI, Disney XD и HBO Max. С них взыщут 3% от их месячного дохода вместе с штрафом в случае неудаления контента, который признали "непристойным".

Речь идет прежде всего о фильмах и сериалах, в которых изображены ЛГБТ+ – турецкий регулятор обязал заблокировать их в Турции.

"Санкции были наложены на основании того, что платформы нарушили положения, которые устанавливают, что "трансляции не могут противоречить национальным и моральным ценностям общества, общей морали и принципу защиты семьи" и "не могут быть непристойными", – сказал член правления RTUK Тунчай Кесер.

Стриминговые сервисы пока не отреагировали на объявленные штрафы, но в предыдущих случаях они их оплачивали.

Последний подобный случай произошел в 2023 году, когда RTUK оштрафовала Netflix и Amazon Prime, среди прочих, за якобы "пропаганду" гомосексуальности и подрыв "моральных ценностей" Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил 2025 год годом, посвященным защите и поддержке семей.