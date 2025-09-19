Які зміни у сфері транспорту вимагає ЄС і як це вплине на життя українців
Зміни, які мають відбутися в Україні у рамках підготовки до вступу в ЄС, мають зачепити усі без винятку сфери, у тому числі сферу транспорту.
Складно знайти іншу сферу, у якій європейські зміни – у разі їхнього запровадження – матимуть настільки невідкладний, прямий, і дійсно помітний вплив для мільйонів українців.
Цікаво, що це та галузь, де у реформуванні окремих елементів Україна зайшла "надто далеко", втіливши ті зміни, до яких сам Євросоюз зараз лише готується.
І це виявилося окремою проблемою на етапі вступних переговорів.
Про те, чого очікувати українцям від євроінтеграції сфери транспорту
Держава-кандидат, що вступає до ЄС, не має іншого вибору, аніж запровадити ті регуляції, які діють для усіх держав-членів Євросоюзу. Можна домовлятися про перехідні періоди, просити додатковий час тощо – але правила для всіх членів ЄС мають бути спільними.
Це стосується і українських водійських посвідчень. Якщо в Україні їх видають на 30 років, то право ЄС встановлює зовсім інші обмеження на термін дії документа – 10-15 років для керування мотоциклом та легковим авто, і максимум 5 років для водіїв вантажівок та автобусів.
І хоча парламент зараз не хоче ухвалювати непопулярних рішень, навряд чи їх вийде уникнути, коли на кону стоятиме вступ України до ЄС.
І йдеться не лише про "водійські права". Підготовка до вступу до ЄС за главою 14 (Транспорт) вимагає змін, які будуть відчутними для мільйонів українців.
Деякі "обмеження свободи" на транспорті є дійсно необхідними і давно очікуваними – хоча втілення європейських норм багатьом буде не до вподоби. Найбільш показовий приклад – це потреба повернути обов'язковий техогляд для приватних легкових авто.
Ця реформа без жодного перебільшення є обов'язковою, її точно не вийде уникнути на шляху до ЄС – із цим погоджуються усі фахівці.
Варто нагадати: ще від радянських часів і до 2011 року регулярний техогляд автомобілів був в Україні обов'язковим, але в реальності техогляд був профанацією і масштабною корупційною схемою.
Чим "європейський" техогляд має відрізнятися від радянського?
За європейськими нормами, обов'язковий технічний контроль (ОТК) мають робити лише приватні компанії зі специфічним і дорогим обладнанням, яке є лише у спеціалізованих центрах.
Ці роботи жорстко регламентовані, проходять з фото– та відеофіксацією.
Розуміючи, що уникнути цього кроку не вийде, в уряді обговорюють різні схеми поступового техогляду.
А ще попереду – зміни вимог до автобусів та маршруток.
Через величезну кількість чутливих питань у сфері транспорту – дуже схоже тут Україна запитуватиме про найбільшу кількість винятків під час свого вступу до ЄС. І деякі з цих винятків можна пояснити одним словом: війна.
Зокрема, доведеться не поспішати з реформою Укрзалізниці, а також щодо вимог у сфері авіації.
Крім того, Україні буде зобов’язана запроваджувати "соціально-відповідальні маршрути", де вартість квитка нижча за собівартість, і залучення комерційних перевізників не є привабливим.
І, нарешті, в рамках руху в ЄС Київ готується до розвитку "платних доріг".
Але те, що транспортний блок буде складним для переговорів – не означає, що Україна за ним відстає. Навпаки, подекуди реформи в Україні вже просунулися до рішень, про які в ЄС лише замислюються – але це також створює проблеми.
