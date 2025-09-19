Які зміни у сфері транспорту вимагає ЄС і як це вплине на життя українців

Зміни, які мають відбутися в Україні у рамках підготовки до вступу в ЄС, мають зачепити усі без винятку сфери, у тому числі сферу транспорту.

Складно знайти іншу сферу, у якій європейські зміни – у разі їхнього запровадження – матимуть настільки невідкладний, прямий, і дійсно помітний вплив для мільйонів українців.

Цікаво, що це та галузь, де у реформуванні окремих елементів Україна зайшла "надто далеко", втіливши ті зміни, до яких сам Євросоюз зараз лише готується.

І це виявилося окремою проблемою на етапі вступних переговорів.

Про те, чого очікувати українцям від євроінтеграції сфери транспорту, читайте в статті з циклу "Кухня євроінтеграції" за авторства редакторів "Європейської правди" Сергія Сидоренка і Юрія Панченка Платні дороги, заміна "прав" та обов'язковий техогляд: як рух до ЄС вплине на кожного українця. Далі – стислий її виклад.

Держава-кандидат, що вступає до ЄС, не має іншого вибору, аніж запровадити ті регуляції, які діють для усіх держав-членів Євросоюзу. Можна домовлятися про перехідні періоди, просити додатковий час тощо – але правила для всіх членів ЄС мають бути спільними.

Це стосується і українських водійських посвідчень. Якщо в Україні їх видають на 30 років, то право ЄС встановлює зовсім інші обмеження на термін дії документа – 10-15 років для керування мотоциклом та легковим авто, і максимум 5 років для водіїв вантажівок та автобусів.

І хоча парламент зараз не хоче ухвалювати непопулярних рішень, навряд чи їх вийде уникнути, коли на кону стоятиме вступ України до ЄС.

І йдеться не лише про "водійські права". Підготовка до вступу до ЄС за главою 14 (Транспорт) вимагає змін, які будуть відчутними для мільйонів українців.

Деякі "обмеження свободи" на транспорті є дійсно необхідними і давно очікуваними – хоча втілення європейських норм багатьом буде не до вподоби. Найбільш показовий приклад – це потреба повернути обов'язковий техогляд для приватних легкових авто.

Ця реформа без жодного перебільшення є обов'язковою, її точно не вийде уникнути на шляху до ЄС – із цим погоджуються усі фахівці.

Варто нагадати: ще від радянських часів і до 2011 року регулярний техогляд автомобілів був в Україні обов'язковим, але в реальності техогляд був профанацією і масштабною корупційною схемою.

Чим "європейський" техогляд має відрізнятися від радянського?

За європейськими нормами, обов'язковий технічний контроль (ОТК) мають робити лише приватні компанії зі специфічним і дорогим обладнанням, яке є лише у спеціалізованих центрах.

Ці роботи жорстко регламентовані, проходять з фото– та відеофіксацією.

Розуміючи, що уникнути цього кроку не вийде, в уряді обговорюють різні схеми поступового техогляду.

А ще попереду – зміни вимог до автобусів та маршруток.

Через величезну кількість чутливих питань у сфері транспорту – дуже схоже тут Україна запитуватиме про найбільшу кількість винятків під час свого вступу до ЄС. І деякі з цих винятків можна пояснити одним словом: війна.

Зокрема, доведеться не поспішати з реформою Укрзалізниці, а також щодо вимог у сфері авіації.

Крім того, Україні буде зобов’язана запроваджувати "соціально-відповідальні маршрути", де вартість квитка нижча за собівартість, і залучення комерційних перевізників не є привабливим.

І, нарешті, в рамках руху в ЄС Київ готується до розвитку "платних доріг".

Але те, що транспортний блок буде складним для переговорів – не означає, що Україна за ним відстає. Навпаки, подекуди реформи в Україні вже просунулися до рішень, про які в ЄС лише замислюються – але це також створює проблеми.

