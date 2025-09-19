Какие изменения в сфере транспорта требует ЕС и как это повлияет на жизнь украинцев

Изменения, которые должны произойти в Украине в рамках подготовки к вступлению в ЕС, должны затронуть все без исключения сферы, в том числе сферу транспорта.

Сложно найти другую сферу, в которой европейские изменения – в случае их внедрения – будут иметь столь неотложное, прямое и действительно заметное влияние для миллионов украинцев.

Интересно, что это та отрасль, где в реформировании отдельных элементов Украина зашла "слишком далеко", воплотив те изменения, к которым сам Евросоюз сейчас только готовится.

И это оказалось отдельной проблемой на этапе вступительных переговоров.

О том, чего ожидать украинцам от евроинтеграции сферы транспорта, читайте в статье из цикла "Кухня евроинтеграции" авторства редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко. Платные дороги, замена "прав" и обязательный техосмотр: как евроинтеграция повлияет на каждого украинца. Далее – краткое ее изложение.

Государство-кандидат, вступающее в ЕС, не имеет другого выбора, кроме как ввести те правила, которые действуют для всех государств-членов Евросоюза. Можно договариваться о переходных периодах, просить дополнительное время и т. д., но правила для всех членов ЕС должны быть общими.

Это касается и украинских водительских удостоверений. Если в Украине их выдают на 30 лет, то право ЕС устанавливает совсем другие ограничения на срок действия документа – 10-15 лет для управления мотоциклом и легковым автомобилем, и максимум 5 лет для водителей грузовиков и автобусов.

И хотя парламент сейчас не хочет принимать непопулярные решения, вряд ли их удастся избежать, когда на кону будет стоять вступление Украины в ЕС.

И речь идет не только о "водительских правах". Подготовка к вступлению в ЕС по главе 14 (Транспорт) требует изменений, которые будут ощутимы для миллионов украинцев.

Некоторые "ограничения свободы" на транспорте действительно необходимы и давно ожидаемы – хотя воплощение европейских норм многим не понравится.

Наиболее показательный пример – это необходимость вернуть обязательный техосмотр для частных легковых автомобилей.

Эта реформа без всякого преувеличения является обязательной, ее точно не удастся избежать на пути в ЕС – с этим согласны все специалисты.

Стоит напомнить: еще с советских времен и до 2011 года регулярный техосмотр автомобилей был в Украине обязательным, но в реальности техосмотр был профанацией и масштабной коррупционной схемой.

Чем "европейский" техосмотр должен отличаться от советского?

По европейским нормам, обязательный технический контроль (ОТК) должны проводить только частные компании со специфическим и дорогостоящим оборудованием, которое есть только в специализированных центрах.

Эти работы жестко регламентированы, проходят с фото– и видеофиксацией.

Понимая, что избежать этого шага не получится, в правительстве обсуждают различные схемы постепенного техосмотра.

А еще впереди – изменения требований к автобусам и маршруткам.

Из-за огромного количества чувствительных вопросов в сфере транспорта – очень похоже, что здесь Украина будет просить о наибольшем количестве исключений при вступлении в ЕС. И некоторые из этих исключений можно объяснить одним словом: война.

В частности, придется не торопиться с реформой Укрзализныци, а также с требованиями в сфере авиации.

Кроме того, Украина будет обязана вводить "социально ответственные маршруты", где стоимость билета ниже себестоимости, и привлечение коммерческих перевозчиков не является привлекательным.

И, наконец, в рамках движения в ЕС Киев готовится к развитию "платных дорог".

То, что транспортный блок будет сложным для переговоров, не означает, что Украина по нему отстает. Наоборот, в некоторых случаях реформы в Украине уже продвинулись к решениям, о которых в ЕС только задумываются – но это также создает проблемы.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Платные дороги, замена "прав" и обязательный техосмотр: как евроинтеграция повлияет на каждого украинца.