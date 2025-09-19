Неподалік Любліна знайшли ймовірні уламки ракети

У польському селі Хойни, менш ніж за 30 кілометрів від Любліна, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет, схожий на уламки ракети, і повідомив про нього поліцію – військові працюють на місці.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Військова поліція повідомила, що в населеному пункті можуть бути залишки ракети, яка, ймовірно, використовувалася для збиття дрона під час атаки Росії на Україну.

Ретельна перевірка місця події запланована на 19 вересня. Її проведуть слідчі та експерти військової поліції у співпраці з прокуратурою в Любліні.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Після цього міністри оборони України та Польщі – Денис Шмигаль і Владислав Косіняк-Камиш – домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

