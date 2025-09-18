Польща та Україна домовились про посилення співпраці між оборонними підприємствами

Міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шмигаля наводить "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за словами очільника українського оборонного відомства, Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем.

"Тому ми готові розвивати спільні проєкти в напрямі повітряних, морських, наземних, дронів, роботизованих систем", – сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою в Києві.

Він розповів, ще один пріоритет співпраці – балістичні ракети, а також штучний інтелект, який мають якнайшвидше інтегрувати в сучасні технології задля спільної безпеки та стримування спільного ворога.

Крім того, Шмигаль зазначив, що програма SAFE має стати одним із ключових механізмів для спільних оборонних проєктів між Україною та Польщею.

Також міністри домовилися про активізацію роботи коаліції можливостей у рамках "Рамштайну", щоб забезпечити як нагальні потреби Збройних сил України, так і їхню довгострокову модернізацію.

"Польща є лідером коаліції бронетехніки, учасником у коаліції дронів і розмінування, тож ми розраховуємо на активну участь і прискорення надання допомоги в цих напрямках", – додав Шмигаль.

Раніше стало відомо про домовленість щодо створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Косіняк-Камиш прибув до України з візитом вранці, 18 вересня. Тоді ж він заявив, що Польща буде співпрацювати з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.

12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

