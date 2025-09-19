Недалеко от Люблина нашли вероятные обломки ракеты

В польском селе Хойны, менее чем в 30 километрах от Люблина, местный житель обнаружил подозрительный предмет, похожий на обломки ракеты, и сообщил о нем полиции – военные работают на месте.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Военная полиция сообщила, что в населенном пункте могут быть остатки ракеты, которая, вероятно, использовалась для сбивания дрона во время ночного нападения России на Украину.

Тщательная проверка места происшествия запланирована на 19 сентября. Ее проведут следователи и эксперты военной полиции в сотрудничестве с прокуратурой в Люблине.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

После этого министры обороны Украины и Польши – Денис Шмыгаль и Владислав Косиняк-Камыш – договорились об усилении сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

