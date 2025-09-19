У Берліні евакуювали тисячі людей через бомбу часів Другої світової

У Берліні тисячі людей були змушені покинути свої домівки через залишки нерозірваної бомби часів Другої світової війни, яку знайшли у річці Шпрее.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Тисячі людей у берлінському районі Мітте були змушені пізно ввечері, 18 вересня, евакуюватися зі своїх домівок через виявлення боєприпасу часів Другої світової війни в річці Шпрее.

Його виявили під час будівельних робіт на шлюзі Мюлендамм. Через мул у воді служби екстреної допомоги очікують, що роботи з вилучення бомби будуть складними.

Поліція встановила огороджену зону радіусом близько 500 метрів – очікувалося, що знешкодження бомби триватиме до ранку.

Правоохоронці закрили дороги через операцію, також перервали рух метро лінії 2. Рух човнів на Шпрее було призупинено.

Як зазначається, незабаром буде проведено подальшу евакуацію населення, адже минулої середи в районі Шпандау було виявлено ще одну бомбу часів Другої світової війни.

Її планують знешкодити цієї п’ятниці, для чого близько 12 тисяч 400 людей повинні покинути свої домівки.

Ця евакуація є однією з найбільших в столиці через операцію з розмінування бомби.

У серпні в німецькому Франкфурті-на-Майні виявили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, після чого провели її знешкодження.

А на місці зруйнованого мосту Кароли в Дрездені – одного з чотирьох мостів через річку Ельба – знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.