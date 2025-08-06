У Дрездені біля обваленого мосту знайшли бомбу часів Другої світової

На місці зруйнованого мосту Карола в Дрездені – одного з чотирьох мостів через річку Ельба – знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Нерозірвану бомбу часів Другої світової війни планують знешкодити в середу, 6 серпня. За даними поліції, її виявили будівельники у вівторок, 5 серпня, вранці.

За словами фахівців служби знешкодження вибухонебезпечних предметів, це 250-кілограмова британська бомба, що не вибухнула. Вона оснащена детонатором і повинна бути знешкоджена на місці знахідки.

Необхідна зона огорожі простягається по обидва боки річки Ельби. Близько 17 тисяч людей і тисячі гостей готелів покинуть цю територію, а туристичні визначні пам'ятки, урядові міністерства та підприємства будуть закритими.

Це четверта бомба часів Другої світової війни, знайдена з початку робіт знесення мосту Карола. Перша нерозірвана бомба була виявлена 8 січня цього року, друга і третя – 27 і 28 січня. Третя бомба вже не мала детонатора.

Експерти не виключали, що в цьому районі можуть бути ще нерозірвані бомби. За даними істориків, під час повітряних нальотів 13 і 14 лютого 1945 року на Дрезден було скинуто 2400 тонн мін і вибухових бомб. Експерти оцінюють, що 20% з них не вибухнули.

На початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.

11 липня у районі Біркеакер міста Штутгарт на півдні Німеччини завершилась операція зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

А в німецькій Баварії знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни, через що евакуювали понад 2500 людей.