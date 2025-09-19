В Берлине эвакуировали тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

В Берлине тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за остатков неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, которую нашли в реке Шпрее.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Тысячи людей в берлинском районе Митте были вынуждены поздно вечером, 18 сентября, эвакуироваться из своих домов из-за обнаружения боеприпаса времен Второй мировой войны в реке Шпрее.

Его обнаружили во время строительных работ на шлюзе Мюлендамм. Из-за ила в воде службы экстренной помощи ожидают, что работы по извлечению бомбы будут сложными.

Полиция установила огражденную зону радиусом около 500 метров – ожидалось, что обезвреживание бомбы продлится до утра.

Правоохранители закрыли дороги из-за операции, также прервали движение метро линии 2. Движение лодок на Шпрее было приостановлено.

Как отмечается, вскоре будет проведена дальнейшая эвакуация населения, ведь в прошлую среду в районе Шпандау была обнаружена еще одна бомба времен Второй мировой войны.

Ее планируют обезвредить в эту пятницу, для чего около 12 тысяч 400 человек должны покинуть свои дома.

Эта эвакуация является одной из крупнейших в столице из-за операции по разминированию бомбы.

В августе в немецком Франкфурте-на-Майне обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, после чего провели ее обезвреживание.

А на месте разрушенного моста Кароли в Дрездене – одного из четырех мостов через реку Эльбу – нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.