У Франкфурті виявили і знешкодили 500-кілограмову бомбу

В німецькому Франкфурті-на-Майні у четвер виявили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, після чого провели її знешкодження.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Бомбу виявили вдень 7 серпня, а її знешкодження завершили лише пізно увечері.

За даними місцевої влади, боєприпас становив небезпеку для жителів, через що близько 2500 мешканців були змушені покинути свої будинки.

Згодом влада відзвітувала про успішне знешкодження бомби.

"Знешкодження бомби часів Другої світової війни було успішним. Небезпеки більше немає. Огорожі зняті, до місця події можна знову підходити", – йшлося в заяві.

Спочатку планувалося підірвати 500-кілограмову бомбу SAP 1000 американського виробництва, однак, як зазначив представник пожежної служби, план і порядок дій довелося оновити і детонатор витягали з бомби вручну.

Нагадаємо, 6 серпня на місці зруйнованого мосту Кароли в Дрездені – одного з чотирьох мостів через річку Ельба – знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Це четверта бомба часів Другої світової війни, знайдена з початку робіт знесення мосту Кароли.

На початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.