У Литві підготували план зі зміцнення готовності до війн і надзвичайних ситуацій

Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало поправки до закону, які направлені на зміцнення готовності країни до криз, надзвичайних ситуацій і загроз війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністерство пропонує визначити концепцію цивільної оборони за шведською моделлю, тобто вона охоплюватиме три основні напрямки: захист населення в мирний і воєнний час, спадкоємність державних функцій і підтримку збройних сил.

Також планується створити в муніципалітетах пункти цивільної оборони, які в разі кризи або війни забезпечать постачання мешканців продовольством, водою, теплом та електроенергією.

Зокрема, поправки спрямовані на вдосконалення системи оповіщення жителів, надавши військовим повноваження ухвалювати та реалізовувати рішення щодо оповіщення населення про повітряну тривогу та військову агресію.

Також планується створити об'єднані групи швидкого реагування, посилити процес евакуації населення та доповнити систему кризового управління та цивільної оборони трьома новими принципами роботи.

Після узгодження змін із зацікавленими відомствами міністерство внесе поправки до закону до уряду, а потім до Сейму.

Зміни мають набути чинності з 1 січня 2027 року.

Крім того, уряд Литви схвалив проєкт змін до законів про авіацію та збройні сили, спрямованих на те, щоб дозволити військовим швидше та простіше нейтралізовувати дрони, які загрожують повітряному простору країни.

Тим часом у Польщі оцінили результати перевірок бомбосховищ на придатність.